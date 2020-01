Prefeitura de Saquarema oferece cursos preparatórios gratuitos para Colégios Militares

Saquarema - Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Saquarema oferece cursos gratuitos preparatórios para escolas militares.

Os cursos são voltados a preparação de jovens e adultos para a Escola Especialista da Aeronáutica (EEAr), o Colégio Naval, Escola de Sargentos das Armas (EsSA), Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR).

Os pré requisitos para participar dos cursos estão descritos no site oficial da Prefeitura de Saquarema.

Para realizar as inscrições, além dos pré-requisitos das escolas, os candidatos deverão levar documentos (original e xerox de RG ou Certidão de Nascimento, CPF (quem tiver), Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Residência e 1 foto 3×4.

“O Centro de Capacitação tem transformado vidas de muitos jovens da nossa cidade. Já oferecemos cursos profissionalizantes, em parceria com o SENAI, além de muitos outros preparatórios, como ENEM, Pré Militar e, agora, para a Polícia Militar do Rio. Estamos investindo pesado na Educação, criando oportunidades para que as todos tenham ensino de qualidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

As aulas terão início no dia 10/02, no Centro de Capacitação Profissional, que fica na Rua Tia Melo, 25, no bairro São Geraldo.