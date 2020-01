Museus, Cinemas, Teatros e Passeios

Cinemagic Bacaxá - Rodovia Amaral Peixoto, 51, Fly Shopping. cinemagic.com.br

Teatro Mário Lago - Centro, Saquarema - RJ, 28990-000



Museu do Sambaqui da Beirada

Rua do Sambaqui da Beirada, R. Carlos Lacerda, s/n - Coqueiral, Saquarema - RJ, 28990-000



Templo do Rock

Av. Vila Mar, s/n - Itaúna, Saquarema - RJ, 28990-000

Telefone: (22) 2651-8134

BlueBirdsBr - Ecoturismo Atendimento on-line:

E-mail: contato@bluebirdsbr.com.br

Site: www.bluebirdsbr.com.br

Whatzapp:

22 974007709/974033182

Instagram e facebook:

bluebirdsbr

Aluguel de Pranchas e Caiaques

Marques SUP

Rua Virgínia Marins Pessoa, S/N

Tel.: (22) 98826-1557