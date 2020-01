Vilatur faz aniversário de 41 anos neste sábado

Saquarema - O bairro de Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos, está em festa. Neste sábado (18), o bairro comemora seus 41 anos com um lindo evento, cheio de atividades de saúde e entretenimento ao ar livre.

O evento oferecido pela AMATUR (Associação de Moradores e Amigos de Vilatur), com apoio da Prefeitura de Saquarema, Detran, Lapec, Destino Certo, entre outros apoiadores, terá aplicação de flúor, verificação de pressão arterial, gratuidade na emissão de documentos e o aulão de yoga entre as suas atividades.

Vilatur tem na Lagoa de Jacarepiá, única lagoa de água doce da região, uma de suas principais atrações turísticas, mas também se destaca pela beleza da orla da sua praia, praticamente intocada.

O evento acontece das 10h às 16h, em frente ao Posto de Saúde do bairro.