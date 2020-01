Espetáculo Dó Ré Mi em Saquarema

Saquarema - O município de Saquarema receberá, no próximo dia 31/01, o grupo que está encantando o Brasil em turnê que chega em uma carreta palco com o espetáculo “Like” – em nova roupagem.

Formado por um jovem time cheio de talento, eles cantam, dançam e representam, espalhando sua magia em um show eletrizante que promete cativar plateias de todas as idades.

O projeto, que conta com o patrocínio da Enel, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, apresenta seus sucessos mais conhecidos como “Acredite”, “Mentira”, “Me Namora” com uma pitada de funk e brega funk, ganhando maior vida em arranjos especialmente criados para esta turnê.

O Dó Ré Mi é um grupo musical composto por meninos e meninas de 9 a 16 anos. Criado há 17 anos, em 2014 tornou-se performático e vem surpreendendo o Brasil com um trabalho único, fruto de sua formação pioneira, que reúne uma equipe multidisciplinar, de forma a consolidar uma preparação artística global.

Com o grupo formado por jovens artistas com variadas vivências, o espetáculo "Like" traz um mundo de possibilidades. Sua pegada teen torna a apresentação alegre e performances inovadoras, com repertório que agrada a todas as gerações e públicos de todos os lugares.

A apresentação é gratuita e será realizada na Praça do Coração, Centro de Saquarema, no dia 31/01, às 20:00 horas