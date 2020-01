Projeto VivaVôlei em Saquarema

A Confederação Brasileira de Voleibol, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, realizará no município o programa VivaVôlei.

Voltado a atender crianças da rede municipal de educação, o projeto oferecerá aulas gratuitas de vôlei no Centro de Desenvolvimento do Voleibol da CBV.

O VivaVôlei tem o vôlei como um método de iniciação adaptado às capacidades e necessidades das crianças. Com formação de turmas mistas de crianças de 07 a 14 anos e adequação do tamanho da quadra, do peso da bola, altura da rede e das regras do jogo a esta faixa etária, o “mini-vôlei” tem como princípio básico a formação lúdica, através da sua força atrativa e complexidade psicomotora, a atividade auxilia no ensino esportivo e contribui para o desenvolvimento físico, social, intelectual e emocional da criança.

As aulas serão realizadas todas as quartas e sextas, nos turnos da manhã e tarde.

A CBV fica na Avenida Salgado Filho, 7000, Barra Nova.

Para mais informações, a CBV disponibiliza o telefone (22) 2655-6000.