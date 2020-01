Saquarema - Na tarde da última quarta-feira (22), representantes do Museu da Imagem e do Som (MIS) do Rio de Janeiro, estiveram em Saquarema para tratar do projeto de reabertura do Templo do Rock.

O espaço inaugurado em 2006 foi tombado pelo Patrimônio Cultural da cidade depois da morte do cantor, no ano passado e, a ideia é transformar o espaço em um importante equipamento cultural e turístico para o município, preservando o grande acervo do cantor para levar a história do rock e do rockeiro para as futuras gerações.

A prefeitura informou que as obras do museu já estão caminhando para sua fase final e o seu acervo está passando por uma curadoria para que seja exposto à população.