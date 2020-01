Saquarema - A Prefeitura de Saquarema abriu inscrições para o novo curso de informática para a área administrativa. As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, no bairro São Geraldo.

O curso oferece 40 vagas para os moradores de Saquarema e as aulas acontecerão nos turnos da tarde e noite.

Para se candidatar às vagas, os alunos deverão conferir datas e documentos a serem apresentados no site oficial da prefeitura.