Big Rider saquaremense no paredão do BBB 20

O primeiro paredão do BBB20 foi definido na noite de ontem e Bianca Andrade, a “Boca Rosa”, foi para a berlinda com o voto do líder Petrix. Pyong Lee, com 10 votos e Chumbo com 4 foram para a prova de bate e volta. Na prova, Pyong se deu bem na disputa, quando encontrou, antes de Chumbo, a estrela dourada entre as outras escondidas no meio de letras gigantes que formavam a palavra “paredão”.

Nas redes sociais da cidade, diversas críticas e poucos elogios ao big rider: “Eu não vi ele em nenhum momento pedindo ajuda de Saquarema. Teve uma grande oportunidade na hora de pedir pra ficar e não pediu ajuda de Saquarema.” - reclama uma espectadora da cidade.

“Saquarema no paredão… não vai nem dar tempo de Saquarema esquentar no BBB” - comenta outro.

"Lucas, você é aquele cara que todo mundo quer ser amigo. Torcendo e votando pra você ficar." - diz um conterrâneo.