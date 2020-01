Bairros de Saquarema ganham mais duas unidades de educação infantil

A Prefeitura de Saquarema inaugurará, na primeira semana de fevereiro, mais duas creches em Saquarema. Uma no bairro Guarani, a Creche Municipal Edilena Nunes da Costa, na Rua Manoel Ribeiro Gonçalves, no Loteamento Repouso de Itaúna. E a outra em Vilatur, a Casa Creche Dona Zildinha, que fica localizada na Avenida Nova Saquarema, quadra 469, lote 22.

Com o funcionamento das novas creches, o número de vagas para a educação infantil da cidade aumenta a partir deste ano.

“Estou muito feliz e orgulhosa em poder inaugurar as creches e oferecer ambientes seguros, equipados e acolhedores para as nossas crianças. Educação é alicerce para o desenvolvimento, é direito fundamental de todos. Os investimentos neste setor, reafirmam o nosso compromisso com a educação de qualidade no município, garantindo o acesso de todas as crianças à rede de ensino.” - diz a prefeita Manoela Peres.

A prefeitura informou em seu site oficial que a comunidade está convidada a participar dos eventos de inauguração, nas próximas quarta e quinta-feiras, respectivamente, às 18h.