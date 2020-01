Enel e polícia civil fazem marcação cerrada nos "gatos" de Saquarema

Desde o dia 28, uma ação conjunta da Polícia Civil com a Enel vem realizando fiscalizações para combater o furto de energia, crime conhecido como “gato”.

O crime, com pena prevista de um a quatro anos de reclusão, afeta diretamente a qualidade do serviço de fornecimento de luz, pondo em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

A operação Energia Legal também vem será realizada em outras cidades da Região dos Lagos nos próximos meses.

Até amanhã (1º de fevereiro), Saquarema terá acesso a diversas ações da Enel, como troca de lâmpadas e facilidades no parcelamento de contas de energia em unidades de atendimento espalhadas pelo município. Outras iniciativas, como palestras e orientações sobre o consumo consciente de energia também estão sendo realizadas.

“Por meio desta iniciativa, estamos levando simultaneamente para nossos clientes de Saquarema energia segura e de qualidade, beneficiando a comunidade com a melhoria do serviço, com a redução de ligações irregulares de energia e com acesso ampliado a informações sobre consumo consciente de energia”, comenta Artur Tavares, Responsável pela Enel Distribuição Rio.

Ao longo da operação, a Enel vem promovendo acesso à informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia (Baixa Renda), projeto do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal.