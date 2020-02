Jaconé recebe novas passarelas

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciou na última sexta-feira, a construção de quatro novas passarelas no bairro de Jaconé. As passarelas ligam pontos estratégicos que são divididos pelo canal que passa no bairro.

Na primeira etapa, as ruas 88, 91, 95 e 100 ganharão as novas passarelas em concreto armado. Em uma segunda etapa, mais 4 passarelas serão instaladas, atendendo uma antiga demanda dos moradores.





“Jaconé vem passando por transtornos pela falta de segurança e mobilidade que envolvem a construção de novas passarelas em alguns pontos do bairro. É com felicidade que iniciamos mais uma obra que, com certeza, irá proporcionar bem estar e integridade dos moradores e turistas que frequentam a localidade”, disse a prefeita Manoela Peres.