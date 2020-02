Unidade móvel entra em ação contra o Sarampo em Saquarema

Saquarema - Para facilitar o acesso à Campanha de Vacinação contra o Sarampo, a Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Saquarema, disponibilizará uma Unidade Móvel para realizar a vacinação no Município.

A Campanha é destinada às crianças e adultos ainda não vacinados ou que não completaram o esquema vacinal.

Para se imunizar, é importante levar a caderneta de vacinação a um posto de saúde do município, para que o profissional avalie a situação vacinal.

A Unidade Móvel de imunização estará em Jaconé amanhã (04/02), na Praça de Jaconé, das 07 às 14 horas.

Confira abaixo as datas e locais para as demais regiões do município que a Unidade visitará:

Bacaxá – 05/02 (quarta-feira) – Espaço ao lado da Igreja de Santo Antônio (07 às 14 horas)

Basiléia – 06/02 (quinta-feira) – Campo de Grama Sintética (07 às 14 horas)

Saquarema – 07/02 (sexta-feira) – Praça do Bem-Estar (07 às 14 horas)