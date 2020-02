Saquarema conta com novas viaturas do Proeis para o patrulhamento na cidade

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Púbica de Saquarema, em convênio com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, deu início aos trabalhos do PROEIS na cidade nesta segunda-feira. Cinco novas viaturas e quatro motocicletas foram entregues para uso do programa.

Na primeira etapa, dez policiais militares reforçarão o policiamento, através do programa que permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município, podendo chegar até 30 policiais por dia no reforço à segurança do município.

“Esse convênio é de muita importância para a segurança do município. Tenho certeza que a contratação dos policiais beneficiará os moradores, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população”, declarou a Prefeita Manoela Peres.