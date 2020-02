Volta às Aulas em Saquarema

Saquarema - Hoje é o dia em que os alunos da rede pública de ensino voltam às aulas. Momento em que as crianças misturam as emoções, ficam agitadas e ansiosas para o primeiro dia na escola, para verem os amigos, saberem em qual turma e quais os professores estão lhe esperando dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, não querem o fim das férias.

Se a escola é nova ou não? Sempre bate aquele nervoso para conhecer a turma nova ou rever os coleguinhas antigos. É importante que os responsáveis pelos alunos conversem com eles, para que a ansiedade seja suave e este início seja agradável.

Ao contrário do que muitas famílias pensam, nos primeiros momentos é que os alunos reconhecem o seu “habitat” e, sem as matérias disciplinares, ficam mais à vontade para uma aproximação com os novos coleguinhas e professores. É fundamental que as crianças estejam presentes e se sintam parte da escola.

Verifique junto com seu pequeno se é possível utilizar algumas coisas do outro ano, arrume o material escolar junto com a criança, ajeite o uniforme e, se não houver o novo material escolar ainda, converse dizendo que o novo material escolar logo será entregue.

É importante que a criança se sinta apoiada pelos responsáveis e professores para que tenham confiança e determinação nesta caminhada.

Boas aulas às crianças e adolescentes que são nosso futuro!