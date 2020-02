Saquarema ganha mais um título mundial de Jiu Jitsu

Saquarema - Leonardo Neves, de 16 anos, é carioca mas mora em Saquarema desde os quatro anos. Campeão quase que de berço, cheio de vontade e garra, venceu a disputa no campeonato Europeu IBJJF em Lisboa trazendo, pela segunda vez, um presente para a cidade, a tão sonhada “Double Gold”.

O atleta sempre foi super incentivado por seus pais no esporte e faz questão de dizer que nunca teve vontade de parar de treinar, ama sua rotina, mesmo com todas as dificuldades. Léo conta empolgado que o friozinho na barriga e a sensação de carregar as medalhas e levantar o braço no pódio fazem valer a pena.

O campeão sempre treinou com a equipe GFTeam da Academia Saquafit, orientado pelos professores Renato Verás, Marvel chagas e Richard Neves. Seu histórico é impressionante para um menino tão novo. Aos seis anos, Léo foi campeão brasileiro pela primeira vez e vencer se tornou rotina, sete vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão sul-americano CBJJ e IBJJ e diversas vezes campeão estadual.

“Nunca parei ou tive vontade de parar de treinar até hoje. O esporte significa meu trabalho, meu futuro e minha oportunidade de conhecer o mundo fazendo o que amo. Recebo o bolsa atleta desde setembro de 2017, o que é essencial para a impulsionar meu sonho, custeando as inscrições e passagens. Ainda não temos patrocínio, então, quando os campeonatos são no exterior, sempre fazemos rifas para dar um suporte a mais .” - conta Léo.



O campeão volta à Saquarema em ritmo de treino pesado, com foco em trazer outro “Double Gold” do Pan, que será na Califórnia dentro de dois meses.