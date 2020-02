PROEIS Saquarema em ação

Saquarema - Instituído pela Prefeitura de Saquarema, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o PROEIS já realizou prisões e apreensões na cidade e segue coibindo ações ilícitas no município.

Em operação desde a última segunda-feira (3), o Programa Estadual de Integração na Segurança – conta com 10 policiais e 3 viaturas que trabalham diariamente na cidade de forma integrada com a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, o PROEIS já apreendeu 34 cigarros de maconha, 1 cartela de seda, 2 trouxinhas de maconha, além de uma sacola com erva picada que foi levada para perícia, 27 Reais em espécie, 1 moto com registro de furto recuperada e 1 indivíduo preso, além de outras 3 pessoas que foram autuados na Delegacia do município.

“A assinatura do convênio com o PROEIS foi extremamente importante para a nossa cidade. Mesmo sabendo que a Segurança Pública é um dever constitucional do Estado, como Prefeita, não poderia deixar de buscar soluções para o problema da violência do município. O PROEIS é uma importante ferramenta que a Prefeitura de Saquarema está trazendo para a nossa cidade”, afirmou a prefeita Manoela Peres.

Para os próximos dias, 5 novas viaturas do modelo pick-up S10 e quatro motos para o patrulhamento chegarão à cidade, para serem utilizadas no PROEIS. Desta forma, o programa terá uma maior mobilidade e operacionalidade, podendo atuar em mais pontos e de uma forma mais ágil, aumentando a segurança no município.