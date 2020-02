Prefeitura de Saquarema convoca interessados no Bolsa Atleta

A Prefeitura de Saquarema informou, através do seu site oficial, na manhã de ontem, que as inscrições para concorrer ao programa Bolsa Atleta estarão abertas no período de 11/02 a 18/02/2020.



Para participar da análise é necessário que o atleta tenha entregue toda a documentação solicitada, caso contrário o mesmo será desclassificado.



Os interessados em participar do programa Bolsa Atleta deverão abrir requerimento por meio de Protocolo na Prefeitura de Saquarema.