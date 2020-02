Baile dos Idosos abre Carnaval 2020

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, realizará no próximo dia 20, quinta-feira, a partir das 18h30, o tradicional Baile Pré-Carnavalesco do Idoso. A festa será no Saquarema Futebol Clube, no Centro da cidade.

O local receberá uma decoração especial para o baile, os idosos poderão curtir a folia em um clima de paz, alegria e segurança, cheios de descontração e guiados pelo embalo das marchinhas de carnaval e outros sucessos e clássicos musicais.

O Baile do Idoso abre a programação de Carnaval do município. Haverá premiação para o idoso com a fantasia mais original do evento. A entrada é 1 Kg de alimento não-perecível que será doado a instituições da cidade.

Moradores e turistas poderão acompanhar a programação oficial do Carnaval de Saquarema 2019, que será divulgada nos próximos dias, no site oficial da Prefeitura de Saquarema e canais oficias na internet.