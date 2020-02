Saquarema investe em cursos de capacitação profissional

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema informou, através do seu site oficial, que as inscrições para o curso de Eletricista Predial de Baixa Tensão estarão abertas a partir do próximo dia 18.

As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, no bairro São Geraldo, no mês de março.



O curso oferece 20 vagas para os moradores de Saquarema e as aulas acontecerão no turno da noite.

Para se candidatar, os alunos deverão cumprir os pré-requisitos especificados no site. As inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de fevereiro, no Centro de Capacitação, que fica na Rua Tiá Mello, 25, bairro São Geraldo.



Fiquem atentos: interessados que não comparecerem munidos de toda a documentação irão perder a vez na ordem de chegada.