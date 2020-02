Saquarema recebe 5 novas vans para transporte de pacientes

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema recebeu nesta segunda-feira (17), 5 novas vans para transporte de pacientes do município. Os carros são do modelo Sprinter, 0 quilômetros, com ar condicionado. Cada van possui 21 lugares, totalizando mais de 100 novas vagas.

"Quem precisa de transporte para tratamentos e exames fora do município tem passado sufoco. Estávamos tendo dificuldades no deslocamento, com poucos carros e vários pacientes em locais e horários totalmente diferentes. Ficava ruim para todo mundo, muito cansativo. Agora, com mais 100 vagas, nosso transporte poderá ser mais bem distribuído, com planejamento e logística e, com certeza, não passaremos mais por alguns apertos. Só temos que agradecer. " Afirma João Luiz Marinho.

“Como Prefeita, estou muito feliz. São vans que oferecem conforto e segurança, tanto para os pacientes quanto para os seus acompanhantes. Só quem passa por isso sabe a importância dessas vans novas para o nosso município”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

O transporte de pacientes funciona de segunda a sábado. Através de suas redes sociais, a prefeitura informou que para obter mais informações sobre o transporte, é necessário ir até o Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa.