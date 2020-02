Prefeitura de Saquarema abre processo para apurar a morte de menino de 7 anos no Hospital Municipal

Saquarema - Jhonathan Leonardo Souza, 7 anos, morreu na madrugada de quarta-feira (19) após ser atendido e transferido pelo Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, para o Hospital Estadual Roberto Chabo em Araruama. Segundo a família, Jhonathan Leonardo Souza deu entrada no Hospital Municipal de Saquarema, na terça (18), com febre, tosse e vômito.

De acordo com a IAGES, Organização Social que administra o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, o paciente apresentava quadro respiratório e recebeu as medicações de rotina conforme prescrição médica.

A assessoria do HERC informou que vinte e dois minutos após a sua entrada, o paciente apresentou três paradas cardiorrespiratórias e os médicos atuaram para estabilizar Jhonathan com massagem cardíaca e medicação. O paciente foi a óbito na madrugada desta quarta-feira (19), mesmo com todos os esforços do corpo médico.

A Prefeitura de Saquarema abriu um processo administrativo para investigar o caso e divulgou uma nota em seu site e redes sociais.



"A Prefeitura de Saquarema lamenta o ocorrido com o menino Jhonatan. Ele deu entrada no Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá, e de acordo com a IAGES, Organização Social que administra o hospital, o paciente apresentava quadro respiratório e recebeu as medicações de rotina conforme prescrição médica.

A Prefeitura de Saquarema, por meio de sua assessoria jurídica, abriu processo administrativo para investigar o caso e determinar o que houve. Após a conclusão das investigações, o departamento jurídico tomará as devidas providências.

A Prefeitura, novamente, lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos do Jhonatan neste momento de luto".



Em conversa com o jornal O Dia, a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, disse como se sente em relação à perda do Jhonathan.

“Estamos muito abalados com a perda do pequeno Jhonathan. A dor de uma mãe é dor de todas as mães e sei que não há nada que dilua esse sentimento, nada que amenize essa dor. Me solidarizo e estou disposta a fazer o que estiver ao meu alcance para apurar o fato. Um processo administrativo já foi aberto pela prefeitura e, após apuração do ocorrido, tomaremos todas as providências para evitar que casos como o do Jhonathan voltem a acontecer.” - Desabafou Manoela Peres.



O corpo da criança foi velado e enterrado no cemitério de Sampaio Corrêa, na distrito de Saquarema, por volta das 16h da tarde de ontem (19).