Nova praça é inaugurada em Jaconé

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou na quarta-feira (19), a nova Praça de Jaconé. Localizada na Rua 13, esquina com a 97, a Praça Guilherme Menezes Rangel possui aproximadamente 1.790 metros quadrados de área e há anos é uma reivindicação da população do bairro.

Com o nome de Guilherme Menezes Rangel, o espaço de lazer é uma homenagem ao rapaz, muito conhecido na região e morador do bairro. Apaixonado por Jaconé, Guilherme conectou milhares de moradores e turistas da região com sua lan house.

“Fico muito feliz de poder inaugurar a Praça do jeito que os moradores pediram, é um grande avanço em Jaconé. Estou emocionada por homenagearmos o Guilherme, que é tão querido no bairro. Tenho certeza que o nome dele será eternizado na Praça e entrará para a história de Saquarema”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

A praça, que superou as expectativas dos moradores e turistas, é uma nova área de recreação importante e gratuita do bairro e era um sonho de Guilherme. O novo local de lazer, oferece pista de skate estilo street; academia para idoso; playground; espaço de convivência e iluminação em led.