Período de carnaval já conta com as novas viaturas do PROEIS

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, recebeu as 4 novas viaturas que serão utilizadas pelo PROEIS no município. Os carros, modelo pick-up S10 e Ranger, já estão em operação juntamente com os policiais militares do PROEIS.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, há o reforço de 10 policiais militares durante o dia e mais 20 durante a noite, pagos pela Prefeitura por meio do PROEIS, além do efetivo do Vigésimo Quinto Batalhão da PMERJ, responsável pelo policiamento na cidade.

Além das viaturas, outras 4 motos chegarão ao município para uso no PROEIS.