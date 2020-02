Saquarema - A Agência Senado informou que a Comissão de Educação aprovou o Projeto de Lei (PL) 2.173/2019, que confere à cidade o título de Capital Nacional do Surfe.

Saquarema é palco dos maiores campeonatos da modalidade realizados no país e nacionalmente reconhecida como a Capital Nacional do Surfe, mas o título ainda não havia sido concedido à cidade.

Galeria de Fotos PL que torna Saquarema "Capital Nacional do Surfe" é votada no Senado Federal Senado Federal WSL 2019 SD

No texto redigido para o Plenário, o autor, deputado Lourival Gomes (PSL-RJ), explica a importância do município para a história do esporte e lembra que uma lei estadual já conferiu o título de Capital Estadual do Surfe à Saquarema.

O relator, senador Zequinha Marinho (PSC-PA), foi favorável, “pelo reconhecimento da importância da cidade nos contextos local, regional e nacional desta prática [surfe]”.

“Pelas condições geográficas favoráveis à prática do surfe, a cidade começou a ganhar destaque na mídia nacional. Durante os anos 1970, recebeu o título de Maracanã do Surfe e passou a sediar festivais nacionais. Em 2017, Saquarema recebeu a etapa brasileira do campeonato mundial de surfe, ocasião em que foi conferido ao município o título de Capital Estadual do Surfe”, destaca o relator.

Um encontro realizado este mês entre a prefeita Manoela Peres e os diretores da WSL Latin America, deu o ponta pé inicial para tratar dos assuntos de mais uma etapa brasileira do Mundial de Surf, que está prevista para acontecer na cidade entre os dias 18 e 26 de junho e promete ser uma das maiores do Tour mundial.