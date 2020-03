Prefeitura de Saquarema oferece cursos de capacitação

O Centro de Capacitação Vinicius Vidal França abre inscrições para três novos cursos. Os cursos de Excel e Excel Avançado acontecerão no Centro de Capacitação e o curso de Costureiro Industrial de Vestuário, acontecerá na Praça do Bem Estar.

As inscrições para os três cursos estarão abertas no Centro de Capacitação e cada dia será uma inscrição diferente, das 09 às 17 horas.

Confira abaixo os pré-requisitos, dias e documentos necessários para a inscrição.

Dia 04/03/2020

Inscrição para o curso de Excel

As aulas acontecerão de segunda a sexta no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França

22 vagas para o turno da tarde

Duração: 9 dias úteis

Pré-requisitos:

Ordem de Chegada

Idade Mínima: 16 anos

Escolaridade Mínima: 8° ano do Ensino Fundamental Documentos para inscrição (cópias e originais):

RG do aluno

CPF do aluno

Caso o aluno for menor de idade, o responsável legal deverá comparecer e realizar a inscrição com a cópia do seu RG e CPF em mãos.

Comprovante de conclusão do curso de Informática Básica (Windows, Word e Power Point).



Dia 05/03/2020

Inscrição para o curso de Excel Avançado

As aulas acontecerão de segunda a sexta no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França.

22 vagas para o turno da tarde

Duração: 10 dias úteis

Pré-requisitos:

Ordem de Chegada

Idade Mínima: 16 anos

Escolaridade Mínima: 8° ano do Ensino Fundamental

Documentos para inscrição (cópias e originais):

RG do aluno

CPF do aluno

Caso o aluno for menor de idade, o responsável legal deverá comparecer e realizar a inscrição com a cópia do seu RG e CPF em mãos.

Comprovante de conclusão do curso de Excel Básico.

Dia 06/03/2020

Inscrição para o curso de Costureiro Industrial de Vestuário

As aulas acontecerão de segunda a sexta na Praça do Bem Estar no centro de Saquarema.

14 vagas para o turno da tarde

14 vagas para o turno da noite

Duração: 60 dias úteis

Pré-requisitos:

Ordem de Chegada

Idade Mínima: 16 anos

Escolaridade Mínima: 6° ano do Ensino Fundamental

Documentos para inscrição (cópias e originais):

RG do aluno

CPF do aluno

Caso o aluno for menor de idade, o responsável legal deverá comparecer e realizar a inscrição com a cópia do seu RG e CPF em mãos.

O Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França funciona na Rua Tia Mello, 25, no bairro São Geraldo (antigo Padre Manuel).