Prefeitura aciona equipes para minimizar transtornos causados pelas fortes chuvas

Saquarema - A prefeitura de Saquarema colocou em ação equipes das secretarias de obras e de serviços públicos atuando nas ruas do município, para minimizar os transtornos causados pelas fortes chuvas que atingem toda a região.

Na estrada da Mombaça, o trânsito de ônibus já foi restabelecido. O local está em fase de obras de drenagem, pavimentação e urbanização.

A Prefeitura segue com as obras de manilhamento no bairro Rio Mole. Na madrugada de sábado para domingo, o índice pluviométrico na localidade foi muito alto, colaborando para o alagamento de áreas e ruas. Equipes estão no local desde as primeiras horas do domingo, com máquinas e equipamentos para resolver o problema dos alagamentos.

Cidades vizinhas como Araruama e Rio Bonito sofrem com a chuva que não pára desde sábado. Rio Bonito decretou na noite desta terça-feira (3) Estado de calamidade pública por causa dos alagamentos, deslizamentos de encostas e quedas de árvores que deixaram 600 pessoas desalojadas e 21 desabrigadas.