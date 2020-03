Programa "Remédio em Casa" atende pacientes do município

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Organização Social Prima Qualitá, iniciou nesta quarta-feira (4) a distribuição de medicamentos do programa “Remédio em Casa”. O primeiro bairro a receber a ação foi Barra Nova.

O programa “Remédio em casa” consiste na distribuição e entrega em domicílio de remédios aos pacientes crônicos diagnosticados com Diabetes ou Hipertensão e que são atendidos por unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município. Ao todo, Saquarema conta com 13 postos (sendo 1 UBS) e mais 3 serão inaugurados em breve, nos bairros Centro, Bacaxá e Jaconé.

O paciente crônico que é cadastrado em uma destas unidades e recebe o atendimento de médico de família ou do agente comunitário de saúde não precisará se deslocar mensalmente ao posto de saúde para buscar receitas ou remédios. As receitas médicas são válidas por até seis meses e, terminando este prazo, o paciente passará por nova consulta para obter nova receita.

De acordo com Matheus Rodrigues Neto, Diretor-Presidente da OS Prima Qualitá, que administra os postos de saúde do município, esse novo programa facilitará o dia a dia do paciente, além de melhorar a distribuição de remédios no município: “Com o Remédio em Casa, conseguiremos atender a todos os pacientes crônicos cadastrados nas ESFs. O remédio vai chegar corretamente, dentro do prazo, para cada usuário. Ele receberá em casa e não precisará se deslocar mensalmente até o posto”.

Acompanhando a primeira entrega do programa, a Prefeita Manoela Peres conversou com pacientes que ficaram felizes com o novo programa: “Pude ver a alegria desses pacientes que terão seus remédios todos os meses sem precisar sair de casa. Estamos dando um grande passo na saúde e Atenção Básica do município. Com os novos postos de ESF que serão inaugurados, ampliaremos o número de pacientes atendidos na cidade”.

O programa “Remédio em Casa” já está implantado em todos os postos de Estratégia de Saúde da Família do município. A entrega dos medicamentos será feita por meio de funcionários da OS Prima Qualitá em motocicletas ou veículos a serviço da organização, ou pelos próprios agentes comunitários de saúde.