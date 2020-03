Saquarema realizará capacitação para agentes de segurança pública

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará no próximo dia 26, a partir das 8h, um aulão de capacitação para agentes de segurança pública do município. O encontro será no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça.



Durante o evento, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde abordarão temas como Zoonoses, Arboviroses, Animais Peçonhentos, Saúde do Trabalhador, Importância da Imunização e Atualização do Calendário Vacinal, Realização do Teste Rápido para Diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites.



A capacitação é voltada para qualquer agente de segurança pública que atue no município de Saquarema: guardas civis, policiais civis e militares, bombeiros, agentes da Defesa Civil e Salvamar, Fiscalização de Posturas e agentes de trânsito. A ideia é capacitar o maior número de profissionais da área.



Ao final do evento, todos os participantes receberão certificados do curso de capacitação.



O Centro Municipal de Educação Padre Manuel fica na Rua Domingos Aguiar, s/n°, no bairro Porto da Roça. A capacitação será realizada das 08 às 16 horas, com entrada gratuita.