Uma das novas viaturas da PM, adquiridas no último mês, caiu em um buraco de obra, no início da madrugada desta quarta-feira (11), na Rua dos Tatuís, em Itaúna.

O veículo do PROEIS, convênio de segurança feito entre a Prefeitura Municipal de Saquarema e o Governo do Estado, estava em operação com dois policiais atrás de um suspeito que pilotava uma moto em alta velocidade.

O suspeito e os policiais foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora de Nazareth.