Saquarema - A Prefeitura de Saquarema segue com as obras do Charqueado em ritmo avançado. Diversas ruas já estão pavimentadas e as obras caminham para a fase final.

Iniciadas em dezembro de 2019, as obras do novo bairro contam com drenagem e calçamento, uma nova praça, urbanização e implantação de nova iluminação, trazendo mais qualidade de vida para a população.

“Eu sei que essas obras são muito importantes para os moradores do Charqueado. Estamos dando mais dignidade e qualidade de vida para essa população. Teremos um Novo Bairro aqui na Basiléa e os moradores ficarão muito felizes com a conclusão deste obra, sonho antigo de todos”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

Galeria de Fotos Pavimentação do bairro tem durabilidade de vinte anos Prefeitura de Saquarema Pavimentação do bairro tem durabilidade de vinte anos Prefeitura de Saquarema Pavimentação do bairro tem durabilidade de vinte anos Prefeitura de Saquarema Pavimentação do bairro tem durabilidade de vinte anos Prefeitura de Saquarema

A prefeitura esclareceu em seu site oficial, que a pavimentação adotada no bairro foi do tipo piso intertravado, pavimento em que o revestimento é formado por blocos de concreto com intertravamento por areia de selagem. As cargas a que o pavimento é exposto são distribuídas pelos blocos e resistidas em conjunto. A vida útil deste tipo de pavimento é igual àquela em placas de concreto de cimento Portland, de vinte anos, e superior àquela considerada em pavimentos asfálticos, de até dez anos, desconsiderando excedentes de carga e outros fatores.