Prefeitura inicia aulas de Costura Industrial

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, iniciou na última quarta-feira (11), as aulas do curso de Costura Industrial. A capacitação ocorre no posto avançado do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, que está montado na Praça do Bem-Estar, no Centro de Saquarema.

Em parceria com o SENAI, o curso de Costura Industrial ensina a realizar atividades relacionadas a costura de roupas em larga escala e operar diferentes tipos de máquinas de costura.

“Esse é mais um curso gratuito que o nosso Centro de Capacitação Profissional está oferecendo na cidade. Já formamos centenas de alunos em cursos nas áreas administrativas, automobilística e construção civil. Agora, na área de vestuário, estaremos capacitando mais pessoas para o mercado de trabalho. Estou muito feliz em poder dar esta oportunidade para nossos moradores”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

O Centro de Capacitação Profissional fica na Rua Tiá Melo, 25, em São Geraldo, Bacaxá. A prefeitura oferece diversos cursos de capacitação gratuitos. Para saber mais sobre os cursos oferecidos, é só acessar o site da Prefeitura.