Saquarema na prevenção do Coronavírus

Profissionais de saúde do município se empenham para esclarecer alunos da rede pública sobre o vírus que vem causando medo em muitas pessoas: o coronavírus.

A Prefeitura de Saquarema, mantém um calendário de palestras e orientações na rede municipal de educação. Ontem (12), alunos do 4°, 5° e 8° anos da escola Ismênia de Barros Barroso, em Jaconé, participaram da ação da Secretaria de Saúde.

Realizada pela equipe de Promoção da Saúde, as palestras foram voltadas ao tema Coronavírus: da prevenção ao contágio e formas de cuidado.

As palestras seguirão em todas as escolas da rede municipal de educação. Além do Coronavírus, há temas como Gravidez na Adolescência, Arboviroses, ISTs ( Infecções Sexualmente Transmissíveis), Bullying, etc.

“Apesar da taxa de mortalidade ser baixa (aproximadamente 2%) e o contágio ser menor do que outras enfermidades, como o Sarampo, a melhor forma de combater a infecção é a prevenção. Crianças e adolescentes são interessados e comprometidos, além de levarem a informação para toda a família em casa.” Explicou Pedro Ricardo Oliveira, Secretário de Saúde de Saquarema.