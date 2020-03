Saquarema investe cada vez mais no turismo

A Prefeitura e o SEBRAE apresentaram na última quarta-feira (11), as diretrizes e metas do Inventário Turístico que está sendo realizado no município de Saquarema. O encontro aconteceu no Teatro Municipal Mário Lago e reuniu representantes do Poder Público, iniciativa privada, estudantes e demais grupos que atuam com o turismo na cidade.

O evento fez parte do levantamento de informações para o Inventário Turístico de Saquarema, ferramenta importante que permitirá investimentos na área do turismo de forma planejada e integrada.

O objetivo do Inventário Turístico é promover a coleta, identificação e registro de atrativos, serviços e equipamentos turísticos do município, bem como toda a rede de infraestrutura e apoio ao Turismo na cidade.

Ao longo do projeto, será utilizada a metodologia de pesquisa do Ministério do Turismo, que recentemente classificou Saquarema como município de categoria B na rota do turismo nacional.

“Com o Inventário Turístico, teremos uma noção real do que temos a oferecer ao turista, bem como aquilo que precisaremos melhorar. Estamos com uma boa classificação no Ministério do Turismo e estamos aproveitando a oportunidade para melhorar e profissionalizar, cada vez mais, o trade turístico de Saquarema, gerando renda e empregos de qualidade à população”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“O Inventário será construído em parceria com o Poder Público e a iniciativa privada. Temos uma boa relação com o Saquarema Convention Bureau, Lions Club e outros grupos da cidade. Vamos coletar o maior número de informações possíveis para montar um documento que retrate Saquarema da forma mais fidedigna”, informou a representante da Regional Lagos do SEBRAE, Ana Cláudia Melo Vieira.

Nos próximos dias, as equipes do SEBRAE visitarão todos os estabelecimentos comerciais e turísticos da cidade que estejam diretamente envolvidos no trade turístico de Saquarema. Os recenseadores coletarão informações diversas sobre capacidade de atendimento ao turista, infraestrutura, acessibilidade, vagas de empregos geradas e demais demandas do InvTur.

É importante que cada empresário participe da visita e repasse as informações mais corretas possíveis para que o documento final do inventário retrate da melhor forma todo o potencial turístico de Saquarema.