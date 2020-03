Saquarema trava batalha contra contaminação do coronavírus

Saquarema - A prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Saúde, tem estado atenta os casos suspeitos de contaminação por coronavírus. Até hoje (13), nenhum caso foi registrado no município.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na quarta-feira (11), pandemia para o Covid-19. A pandemia é disseminação mundial de uma nova doença, quando uma epidemia, que é um grande surto de uma doença em uma região específica, se espalha mundialmente e sua transmissão acontece de pessoa para pessoa.

Com base em orientações, tanto do governo federal quanto do estado, a prefeita, Manoela Peres, determinou a criação provisória do Gabinete Municipal de Prevenção e Acompanhamento, composto pelo Secretário Municipal de Saúde, Secretário Municipal de Educação e Cultura e Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, sob a presidência da Chefia do Poder Executivo; a suspensão das aulas em todos os estabelecimentos das redes pública e particular de ensino no Município, inclusive creches, inicialmente pelo prazo de 15 dias, prorrogáveis, caso necessário e a proibição, por tempo indeterminado, da realização de eventos festivos, esportivos, culturais, educacionais ou outras atividades coletivas de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas, em locais públicos ou privados, ainda que anteriormente autorizados, entre outras ações e medidas de orientação para a prevenção.



“O decreto foi baseado em orientações, tanto do governo federal quanto do estado, são medidas que visam prevenir a contaminação no município. Saquarema é uma cidade que tem vocação turística, com considerável fluxo de gente que vem de outros municípios e sabemos que a aglomeração e movimentação de pessoas facilita o contágio. É necessário que neste momento fiquemos recolhidos em nossas casas.” - explicou a prefeita Manoela Peres.

O decreto foi publicado no diário oficial do município que fica hospedado no site da prefeitura.

http://www.saquarema.rj.gov.br/comunicado-medidas-contra-o-coronavirus