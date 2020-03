Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, na tarde deste sábado (21), publicou um novo Decreto que busca ampliar os procedimentos para a prevenção da disseminação do Coronavírus.

De acordo com o Decreto 1983, de 21 de março de 2020, fica determinado o fechamento de comércios com exceção de farmácias e drogarias; padarias e panificações; supermercados, mercados e mercearias, com a recomendação de comércio de produtos alimentícios, de higiene pessoal, limpeza e os considerados de primeira necessidade; feiras livres de hortifrutigranjeiros, açougues, peixarias, aviários e abatedouros; postos de combustíveis e distribuidoras de gás; e comércio de rações e produtos agropecuários.

Galeria de Fotos População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD População encontra cidade vazia e comércio fechado SD

Além do fechamento do comércio, há restrições para o funcionamento de pousadas e hotéis, além da circulação de veículos de aplicativo.