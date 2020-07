Prefeitura de Saquarema entrega novas viaturas para a Segurança

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema entregou nesta segunda-feira (20), três novas viaturas para a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. Os veículos serão utilizados nas ações diárias da Guarda Civil e da Defesa Civil. Além dos carros, duas motos também foram incorporadas à frota da Guarda Civil Municipal.



Segundo informações da assessoria da prefeitura, com características operacionais, os veículos podem ser utilizados em diversas ações no município, desde o patrulhamento ostensivo, apoio logístico e operacional, rondas e apoio nos eventos da cidade e as motos trarão mais mobilidade e agilidade na prestação de serviços. Com elas, as equipes poderão chegar mais rápido aos locais de atendimento, quando solicitados pela população.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que, no caso da viatura da Defesa Civil, o veículo será utilizado nas ações que visam evitar, prevenir ou minimizar as conseqüências dos eventos desastrosos e a socorrer e assistir as populações atingidas, preservando seu moral, limitando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social.



Os novos equipamentos já estão sendo utilizados pelas forças de segurança do município. Os investimentos fazem parte do processo de modernização da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil Municipal, estruturado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.