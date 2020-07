Índices de criminalidade reduzem em Saquarema

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Saquarema, divulgou nesta semana, um relatório que apresenta os indicadores da segurança no município.

Dentre as informações que constam no relatório, tem a comparação dos meses de janeiro a junho de 2019 com o mesmo período de 2020, depois que as ações da Secretaria começaram a ser em em convênio com o PROEIS, foi possível observar a diminuição dos crimes violentos em 2020 na cidade. Houve, por exemplo, a diminuição de 65% em estupros, bem como 32% de diminuição do crime de lesão corporal e 33% do total roubos.



A diminuição de crimes violentos se deve à ação em conjunto da Guarda Civil e Posturas Municipais, PROEIS, Polícia Militar e Polícia Civil, que realizam um planejamento das abordagens e fiscalização, além do maior uso de força policial atuante, fornecida pelo PROEIS, favorecendo na queda da criminalidade no município.



“A chegada do PROEIS em Saquarema nos deu novas ferramentas para trabalharmos na segurança pública do município. A redução dos principais índices de violência na cidade é fruto de um trabalho em conjunto com as demais forças de segurança das esferas municipal e estadual. Vamos continuar trabalhando para integrar ainda mais as ações de combate à criminalidade em Saquarema, proporcionando assim maior segurança para a nossa população”, afirma o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade dos Santos.



Também segundo informações divulgadas pela Secretaria, o convênio da Prefeitura de Saquarema com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) teve início em fevereiro de 2020 e permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município, que além de arcar com a remuneração dos policiais, a Prefeitura de Saquarema adquiriu também 4 novas viaturas e mais 2 motocicletas para uso do PROEIS. Os veículos, bem como os policiais, ficam baseados na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, em Bacaxá. De lá, eles são designados para cumprir as rondas na cidade efetuando patrulhamento preventivo e ostensivo.



Ao todo, a Prefeitura pode utilizar de até 30 policiais por dia no reforço à segurança do município.