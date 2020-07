Saquarema - No último fim de semana, a musa fitness Cris Galêra, posou em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, para a revista SpicyFire.

Em seu primeiro ensaio nu, Cris escolheu o tema “mochileira” para a capa da edição de agosto da revista, fazendo diversas poses quentes nas areias das praias, lagoas e montanhas da cidade.

“Sempre gostei de colocar a mochila nas costas e sair por aí. Minha primeira viagem foi para a Nova Zelândia em 2015. Depois disso não parei mais, aprendi muita coisa, tive contato com muitas culturas e povos, fiz amizades, conheci cartões postais e me apaixonei pelo mundo. Me tornei uma pessoa melhor, ganhei uma bagagem que ninguém vai me tirar e de quebra aprendi três idiomas: inglês, francês e italiano”, conta.

A musa fitness escolheu Saquarema por achar um lugar lindo e pelas paisagens: muito verde, mar, trilhas, montanhas... que tem tudo a ver com o tema escolhido para a capa da revista de conteúdo sexy.

Nesses últimos anos como mochileira, Cris passou por outros países como Holanda, Itália, Austrália, França, Espanha, Ilhas Maldivas, Bélgica, Singapura, Dubai, Irlanda e Inglaterra. “Tentei trazer essa atmosfera das viagens e da gringa para o meu ensaio. Tem atitude, ousadia e nada de tabu, o ensaio ficou histórico. Desde o início, eu queria um conceito para o ensaio. Estou bem despojada nas fotos, bem à vontade mesmo”.

A revista SpicyFire com a musa fitness será lançada em agosto. Por conta da pandemia, a festa de lançamento ainda não tem data para acontecer. Mas, Cris promete um chat online com os fãs para celebrar a sua primeira capa.