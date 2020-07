Prefeitura divulga a nova lista de artistas que participarão do Saquarema Live Show

Saquarema informou durante o decorrer da semana, a segunda lista com o resultado parcial dos artistas selecionados a participarem do projeto “ Saquarema - A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo deinformou durante o decorrer da semana, a segunda lista com oparcial dosselecionados a participarem do projeto “ Saquarema Live Show 2020 ”.

O próximos artistas serão:

04/08 – Turma da Tia Carol;

06/08 - Los Maresias

11/08 - Índio e a Tribo do Reggae;

13/08 - Marcinho Furacão e Adailton Leão.

O projeto promove apresentações de diversos artistas, cantores e bandas de Saquarema, que são transmitidas via web.

As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras, 20h, direto do Teatro Municipal Mário Lago.

As transmissões dos shows são realizadas através do Canal Oficial da Prefeitura de Saquarema no YouTube (youtube.com/secomsaquarema) e da página oficial da Secretaria no Facebook (facebook.com/EsporteLazerTurismoSaquarema).