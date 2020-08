Portal dos Procurados pede ajuda para encontrar mandante de crime em Saquarema

124ª DP de Saquarema. O "procurados.org", conhecido por buscar informações que levem a localização e prisão de criminosos, está se empenhando em auxiliar a polícia de Saquarema na busca de Marcos de Azevedo, de 50 anos, que é o principal suspeito de encomendar a morte de Márcio Cezar Zukoff da Costa Rodrigues, em Saquarema, município do Rio de Janeiro. Marcos já é considerado foragido da Justiça.



O crime aconteceu no último dia 17, por volta das 11h40, quando a vítima saía de casa, na Avenida Ministro Salgado Filho, na orla do Boqueirão, para pegar entrar em um Uber.

Segundo informações da polícia, pouco depois de entrar no veículo, ele foi surpreendido por dois homens num Audi preto, que dispararam diversas vezes contra ele. Com pelo menos onze perfurações no corpo, Márcio foi levado ao hospital em estado grave, mas sobreviveu aos tiros.



Agentes da 124ª DP receberam diversas informações sobre uma briga entre Márcio e Marcos, dono do espaço onde funciona sua academia. A vítima devia aluguéis e estaria fazendo mudanças estruturais no imóvel sem a autorização do proprietário, o que vinha causando uma série de desentendimentos entre os dois. O maior deles, algumas semanas antes do crime, foi quando Márcio, a vítima dos disparos, foi até Marcos e o ameaçou.



Foi depois de registrar queixa contra Márcio e mover uma ação judicial contar ele que Marcos, então, de acordo com a investigação da polícia, passou a arquitetar o plano para matar seu inquilino.