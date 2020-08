Prefeitura de Saquarema inaugura duas novas Casas Creche

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou duas novas Casas Creche nesta semana. A primeira, em Jardim Ipitangas, na segunda-feira (3), a creche Tia Enedina. A segunda, em Bacaxá, nesta terça-feira (4), a creche Tia Odete.



Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as creches foram construídas para atender a demanda existente e diminuir a fila por vagas na Educação Infantil no município, as duas unidades poderão atender, cada uma, de 45 a 80 crianças, dependendo das modalidades de estudos (parcial ou integral)Por nota, a assessoria informou que As "Casas Creche" oferecem um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. O projeto Casa Creche aproveita espaços que já estão construídos (casas e escolas), mas que estão sem uso para o município. A Prefeitura adequa o espaço para o funcionamento de uma nova unidade escolar e entrega à população. O processo é mais rápido que uma construção de nova creche, que ainda precisaria passar por licitação.A Casa Creche Tia Enedina, em Jardim Ipitangas, recebeu o nome de uma saquaremense que foi exemplo de garra e força. Dona de casa, cuidou de uma grande família. Trabalhou em diversas fazendas da cidade e tinha a pescaria como uma das suas atividades de lazer.A Casa Creche Tia Odete, em Bacaxá, recebeu o nome de uma comerciante da cidade. Tia Odete também cuidou de uma grande família, era muito querida por todos e via nas crianças a pureza e o futuro da cidade.As duas novas Casas Creche possuem salas de aula, secretarias, refeitórios, lavanderia e espaço de recreação.