Policiais penais da Divisão de Busca e Recapturas e policiais civis da 118ª DP (traficante foragido, que se encontrava na cidade. Araruama -e policiais civis da Araruama ) penderam nesta quinta-feira (13/8), Pedro da Silva, umque se encontrava na cidade.

Traficante foragido, Pedro da Silva é capturado e preso em Araruama. #ODia pic.twitter.com/EbowegGqJ0 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 14, 2020

O mandado de prisão do criminoso havia sido expedido no último dia 4 pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo informações, a prisão aconteceu por volta das 16h, na Rua Dona Frutuosa, no bairro da Boa Vista. O traficante estava na frente da sua casa com uma faca na mão, quando foi abordado e detido pelos policiais.

A Divisão de Busca e Recaptura realizou 37 prisões neste mês e as operações não resultaram em qualquer efeito colateral, sem vítimas de civis inocentes ou agentes.