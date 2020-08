Educação e Cultura de Educação Infantil no município: a Casa Creche Tia Ione e a Creche Tia Juracy. A Secretaria Municipal dee Cultura de Saquarema , inaugurou, nesta semana, duas novas unidades voltadas para ano município: a Casa Creche Tia Ione e a Creche Tia Juracy.

Há muito tempo a população vem cobrando unidades para educação infantil no município, já que a fila de espera por uma vaga para as pequenas crianças é grande.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, as duas unidades poderão atender de 60 a 150 crianças, dependendo das modalidades de estudos (parcial ou integral).



A Casa Creche Tia Ione, inaugurada em Jaconé, faz parte do projeto Casa Creche, que aproveita espaços que já estão construídos (casas e escolas), mas que estão sem uso para o município. A Prefeitura adequa o espaço para o funcionamento de uma nova unidade escolar e entrega à população. O processo é mais rápido que uma construção de nova creche, que ainda precisaria passar por licitação.



Já a nova Creche Tia Juracy, em Itaúna, foi ampliada e ganhou novo espaço para funcionamento. A unidade, que antes funcionava ao lado da Escola Orgé Ferreira dos Santos, agora possui espaço próprio, com toda a estrutura educacional e de lazer necessárias para o desenvolvimento do aluno.



As duas novas Creches possuem salas de aula, secretarias, refeitórios, lavanderia e espaço de recreação.