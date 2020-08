Traficante é preso dentro de casa, no Guarani

Saquarema - No fim da tarde desta quarta-feira (13), agentes da 124ª DP – Delegacia de Saquarema , coordenados pelade Políciaum, depois de uma denúncia informando sobre tráfico de drogas em uma casa na Rua 01, noSegundo informações da polícia, uma diligência foi ao local fazer uma campana, para verificar a informação recebida. Durante a vigilância, os policiais observaram o momento em que um homem de carro parou em frente ao imóvel e outro saiu da casa, retirou um objeto da bermuda e o entregou, sendo retribuido com uma quantia em dinheiro. Após o homem do veículo deixar o local, os policiais o abordaram e encontraram com ele um tablete de maconha. O homem confessou ter acabado de comprar apelo valor deOs policiais voltaram à casa do traficante, chamaram por ele e, no momento em que ele saiu no portão, efetuaram sua prisão. O acusado tentou fugir e ordenou que os cachorros atacassem os policiais, mas foi imobilizado mesmo resistindo a prisão.