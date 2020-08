Posto do Detran em Saquarema já está em funcionamento

Já é possível solicitar a primeira e a segunda via da identidade na cidade. No local também estarão disponíveis os. Com as novas unidades funcionando, o Detran.RJ totaliza 99 locais de atendimento para serviços de identificação, reabertos desde a retomada do atendimento.“O Detran vem ampliando gradualmente a oferta no estado para manter a segurança dos usuários e funcionários. Com estes novos postos para emissão da identidade, chegamos a mais de 150 unidades já reabertas em 66 municípios”, frisou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.Segundo a nota emitida pelo Detran, a busca dos documentos já emitidos não necessita de agendamento e está disponível em todos os 99 postos de Identificação Civil reabertos no estado. Osdesãode acordo com a unidade escolhida, por isso será informado no ato do agendamento. O Detran lembra também que é obrigatório o uso de máscara e orienta os solicitantes para que não compareçam às unidades com acompanhantes para evitar aglomeração.Para saber mais detalhes sobre os serviços que estão disponíveis e em quais locais, acesse o link aqui