PM estoura boca de fumo da Raia

Saquarema - Na madrugada desta quarta-feira (19), depois de receber informações sobre o tráfico de drogas na Raia e vários dias trabalhando com informações que relatavam a ação de traficantes na localidade do "Trilho", que fornecia entorpecentes para Bacaxá, Raia e Guarani, as equipes da Patamo e do GAT II realizaram uma operação de cerco na boca de fumo.

Galeria de Fotos PM estoura boca de fumo em Saquarema PM PM estoura boca de fumo em Saquarema PM

O local é conhecido por ter muito confronto armado entre a polícia e o tráfico. Mas desta vez, a equipe realizou o cerco tático tranquilamente.



Um homem foi pego com drogas e confessou ser "gerente" do tráfico na localidade. O traficante conduziu a PM até um local de mata fechada, onde se encontravam enterrados dois tonéis com o restante da droga. Dentro dos tonéis, além das drogas, tinham 2 rádios transmissores com suas bases.

No local foram encontrados 1.790 Pinos de cocaína; 420 tiras de maconha; 2 rádios transmissores com base (baofeng) e 1 aparelho celular.



O homem foi encaminhado à 124ª de Saquarema e permaneceu preso.