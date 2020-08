Na manhã de ontem (22), agentes da Delegacia de Combate às Drogas, capturaram Hebert Lon Muniz de Paula, vulgo Wolverine, em Jaconé, Município de Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



Em 2016, Wolverine foi preso em flagrante por agentes da DCOD, com uma grande quantidade de drogas.



Informações chegadas à Especializada apontavam que Wolverine, após ser posto em liberdade em 2018, intensificou as atividades criminosas nas regiões de Maricá e Saquarema.





Depois de toda a formalidade, Hebert será encaminhado ao Sistema Prisional, onde dará seguimento ao cumprimento da pena. Segundo informações da polícia, Wolverine foi preso depois de uma minuciosa investigação que resultou em condenação nos Arts.33 e 35.Depois de toda a formalidade, Hebert será encaminhado ao Sistema Prisional, onde dará seguimento ao cumprimento da pena.