Batida policial coíbe o tráfico na Água Branca

denúncias sobre a atividade do tráfico de drogas no bairro da Água Branca, próximo a Vilatur, policias foram ao local. Saquarema - Na tarde de ontem (23), logo depois de receberemsobre a atividade do, próximo apolicias foram ao local.

Logo que chegou, a PM abordou os homens com as características passadas pelo denunciante.

Os traficantes contaram detalhes de como funciona o tráfico de drogas no local e, segundo informações da polícia, os homens estariam traficando e usando armas de fogo, intimidando moradores e pessoas que passavam na rua.

Depois de ser questionado, o bandido confirmou que fazia parte do esquema de tráfico e levou policiais até uma mata, local de esconderijo das drogas, onde foi encontrada uma sacola com 45 Pinos de cocaína e R$ 390,00. O bandido também informou também que recebe R$ 100,00 por carga vendida e que trabalha para o traficante Dennis, vulgo "Frango", que se encontra preso. "Rato", gerente do trafico no local, é o homem a quem os traficantes da área reportam suas transações.

Um dos bandidos confirmou a história e também confessou fazer parte da quadrilha. Em seguida, levou os policiais a outro esconderijo, onde foi encontrada uma mochila contendo 30 pinos de cocaína e R$ 35,00.

Os dois foram levados à 124ª DP de Saquarema e, em seguida, conduzidos à 118ª DP de Araruama, onde foram apresentados ao delegado de polícia, autuados nos art. 33 e 35 e liberados.