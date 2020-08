Saquarema se mobiliza para ajudar grávida do Circo Apollo 13

Saquarema - Desde o início da pandemia, o Circo Apollo 13 está na cidade, sem poder viajar ou fazer espetáculos abertos ao público, as dificuldades dos artistas aumentam cada vez mais.

Galeria de Fotos Geovana no trapézio Circo Apolo 13 Geovana grávida Circo Apolo 13

Cidadãos dos quatro cantos de Saquarema têm se mobilizado no apoio aos artistas; nas redes sociais organizam lives beneficentes e divulgam a venda de bolas no caminhão da trupe.Mas Giovanna, a jovem trapezista do circo, com apenas 18 anos está grávida e, além de enfrentar o medo de dar a luz em meio à pandemia, não tem como estruturar a chegada do bebê. Sem muitos recursos para os produtos básicos do Ícaro, nome escolhido por ela para o menino que chega em novembro, a jovem e sua família circense pedem ajuda, mais uma vez, ao respeitável público.