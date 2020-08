Em Bacaxá, fila da Caixa ocupa quase toda a extensão de rua

Na manhã desta segunda-feira (31), a Caixa Econômica Federal está pagando a quinta parcela do auxílio emergencial, conforme o calendário divulgado pelo banco.



O início do pagamentos do 2º ciclo do auxílio emergencial lotou de beneficiários a Rua Professor Francisco Fonseca, no 2° Distrito de Saquarema.



"Estou aqui desde às 7h. Nenhuma organização ou informações pra quem está aguardando na fila. Tudo uma bagunça!" - desabafa a dona de casa Dilvânia Linhares.



O trânsito no local parece lento e a fila ocupa quase toda a rua do centro comercial de Saquarema.